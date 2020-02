Lors d’un meeting animé dans la commune de Man, l’honorable André Tia, ancien maire du Rassemblement des républicains (RDR) du président Ouattara, et actuellement cadre du PDCI dont il est député à l’Assemblé nationale a affirmé à l’occasion que l’opposition ivoirienne se consolide de jours en jours.

D’après lui, la coalition du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), parti au pouvoir, est en train de perdre du poids dans l’échiquier politique. Selon lui, si toute l’opposition se réunie contre la coalition au pouvoir qui est d’ailleurs en perte de vitesse d’après lui, c’est la victoire assurée pour l’opposition à l’issu du scrutin du 31 octobre 2020.

En parlant des deux branches du Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo et de Affi N’guessan qui sont en train de se réunir, André Tia a affirmé que ce parti, en plus du PDCI, de GPS, de MFA et de la grande majorité des formations politiques de l’opposition de la Côte d’Ivoire, ils n’ont rien à craindre.

“La fébrilité est en train de s’emparer du RHDP”

« Ils (FPI) parlent d’une même voie avec le PDCI d’Henri Konan Bédié, le GPS de Guillaume Soro, le MFA d’Anaki Kobéna, et la grande majorité des partis de l’opposition. C’est pourquoi nous sommes sereins. Nous le sommes parce que la fébrilité est en train de s’emparer du RHDP. Ils ont dit que 2020, c’est géré, c’est bouclé, mais ce qu’ils oublient, c’est que c’est nous qui détenons la clé » a déclaré l’honorable.

Le cadre du vieux parti de la Côte d’Ivoire a enfin convié tous les militants des partis de l’opposition à rester sereins en attendant les mots d’ordre de leurs leaders, puisque rassure-t-il, l’opposition a toutes les chances de gagner le présidentielle.