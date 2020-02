A 8 mois des élections présidentielles en Côte d’Ivoire, les différents acteurs de la société ivoirienne deviennent de plus en plus inquiets pour l’issue du scrutin, même si le gouvernement à chacune de ses sorties rassure que tout se passera bien. Dans le rang des dignitaires religieux, après les démarches des évêques catholiques auprès du Président de la République Alassane Ouattara, les protestants sont également montés au créneau pour plaider la libération des prisonniers politiques et demander une organisation d’élections libres et transparentes. C’était ce vendredi 21 février 2020 à Yopougon qu’ils ont rompu le silence.

Le clergé protestant a déploré des situations politiques dans la nation éburnéenne telles que, le désaccord des acteurs politiques sur la conduite du processus électoral et la remise en cause de la liberté d’expression politique.

Des élections transparentes

En reconnaissant que ces situations sont du genre à provoquer des troubles au sein de la population face aux prochaines échéances électorales, le consistoire des protestants évangéliques de Côte d’Ivoire a convié toutes les parties prenantes à s’engager pour l’installation d’un climat favorable à des élections libres, paisibles, équitables et transparentes qui donneront lieu à des résultats acceptés par tous.

Ils ont par ailleurs invité l’exécutif à continuer le dialogue politique avec l’opposition dans le but d’assurer la cohésion sociale, une condition sine qua non pour le développement. Ils ont pour finir, prié le gouvernement pour qu’il relâche les prisonniers politiques et favorise le retour au bercail de tous les enfants du pays qui se sont exilés.