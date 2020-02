Le président Donald Trump, alors qu’il avait organisé vendredi le troisième et dernier rassemblement de sa tournée sur la côte ouest à Las Vegas, avait pu voir sur les panneaux d’affichages des messages laissés à son intention par L’ancien maire de New-York, lui aussi milliardaire et candidat démocrate aux présidentielles de 2020, Michael Bloomberg. Des messages railleurs qui n’auraient d’autres buts que de mettre le candidat républicain de mauvaise humeur et semblerait faire partie d’une sorte de rituel entre les deux hommes.

« Donald Trump triche au golf »

Le milliardaire new-yorkais aurait fait en sorte que ses panneaux d’affichage apparaissent dans des zones à haute visibilité. Près d’une propriété d’hôtel Trump sur le Strip de Vegas, ainsi que le long des itinéraires potentiels de son cortège. Les panneaux avaient été placés de sorte que si M. Trump à bord de la limousine présidentielle, regardait par la fenêtre, il pourrait voir des panneaux d’affichage proclamer en grand, « Donald Trump a fait faillite en gérant un casino » ou « Donald Trump triche au Golf ».

Le Golf, réputé « sport des élites » aurait un code d’honneur qui irait au-delà même des règles et règlements qui régissaient la discipline. Tricher au golf serait plus facile que dans d’autres disciplines, mais un golfeur « digne du nom » serait un gentleman. Aussi, un tel comportement n’était-il même pas envisageable. Mais lorsqu’il arrivait, il laisserait sous-entendre que “le tricheur” n’était pas digne de confiance et que lorsqu’on était en relation avec lui, il fallait mieux être sur le qui-vive. En d’autres termes, selon Bloomberg, refaire confiance à Trump pour un autre mandat n’était certainement pas la chose à faire.

Mais ces affichages seraient un échange de bons procédés entre les deux milliardaires. En effet juste après le débat entre candidat démocrate, mercredi dernier, le président américain n’avait pas manqué de dire vertement toute la condescendance que lui aurait inspirée la prestation du milliardaire new-yorkais à son premier débat télévisé. « La performance au débat de ‘’Mini Mike Bloomberg’’ ce soir était peut-être la pire de l’histoire des débats, et il y en a eu de très mauvaises. (…) Si cela ne le met pas hors course, rien ne le fera » avait publié le président Trump sur son compte twitter.

La querelle entre les deux milliardaires de New-York s’était intensifiée depuis que Bloomberg avait commencé à voir une forte hausse des sondages grâce surtout à d’énormes investissements dans des campagnes publicitaires. Ce serait environ 460 millions de dollars au total, qu’aurait investis le magnat des médias, depuis son entrée en course fin novembre.