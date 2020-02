La famille Mubarak voit enfin venir le bout du tunnel. Les ennuis judiciaires des membres de la famille de l’ancien président sont en train de prendre fin. Après l’acquittement et la libération de l’ancien président Hosni Mubarak en 2017, deux de ses fils qui avaient encore des ennuis avec la justice égyptienne ont été acquittés.

Alaa et Gamal Mubarak étaient accusés d’avoir bénéficié de façon illégale de la cession de la Banque nationale d’Egypte à la Banque nationale du Koweit. Une vente qui avait eu lieu en 2007 et dont les deux fils du président auraient tiré des gains financiers illégaux. Ces gains illégalement prétendument obtenus n’avaient pas été déclarés à la Bourse comme la loi égyptienne l’exige.

Un grand événement pour la famille Mubarak

Les ennuis judiciaires de la famille Mubarak avaient commencé aux lendemains de la chute du président Hosni Mubarak emportés par le printemps arabe. Le président Mubarak et ses fils étaient poursuivis pour corruption et répression des manifestants épris de démocratie en 2011. Les deux frères et leur père avaient été condamnés en 2015 à trois ans de prison pour détournement de fonds publics, des fonds qui auraient dû servir à l’entretien des palais présidentiels.

Après cette première condamnation, Alaa et Gamal avaient à nouveau été arrêtés en septembre 2018. Ils avaient ensuite été libérés sous caution après quelques jours. Leur acquittement est un grand événement pour la famille Mubarak. Néanmoins, le procureur a la possibilité de faire appel de acquitement.