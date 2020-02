Le F-35, dernier fleuron de l’aviation militaire américaine ne serait pas si exempt de critique. Le dernier rapport du Pentagone sur le modèle phare des chasseurs américains relève une grave insuffisance sur l’avion de chasse de fabrication américaine. Le F-35 aurait des difficultés pour viser ses cibles. Le canon installé sur l’appareil serait incapable de viser avec précision les cibles à abattre. Une grave déficience sur un appareil ultra-moderne de dernière génération.

Un défaut contenu dans la dernière évaluation du Pentagone et révélé par Bloomberg. Une carence jugée « inacceptable » par les auteurs du rapport, surtout au vu des nombreux investissements consentis sur cet appareil. Le programme a déjà coûté aux contribuables américains la belle somme de 428 milliards de dollars et pourrait atteindre les 1000 milliards de dollars au terme de sa vie du fait des nombreuses modifications de logiciels et des travaux de finitions qui n’en finissent jamais.

Un modèle très demandé malgré tout

Outre les performances irrecevables du modèle, il est une autre insuffisance à signaler. Le boîtier du canon du F-35 conçu par Lockheed Martin ne résiste pas à l’épreuve du temps. Ce boîtier se fissure avec le temps, ce qui constitue un défaut très grave pour un appareil de cette envergure et qui oblige l’armée en en limiter l’utilisation. En plus de ces ratés, 873 défauts logiciels ont été signalés sur l’appareil contre 917 en 2018.

Le président américain ne devrait pas prendre de gaieté de cœur ces nouvelles. Donald Trump ne devrait cependant pas trop s’en faire car le F-35 demeure un modèle hautement prisé des armées du monde et le carnet de commande de l’US Air Force ne chôme pas. Si les Américains restent naturellement les premiers consommateurs de leur fabrication, plusieurs pays asiatiques (le Japon, et Singapour notamment) et occidentaux (le Royaume-Uni, la Pologne et l’Australie) préfèrent ce chasseur à tout autre.