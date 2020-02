Boni Yayi a-t-il vraiment réussi à réconcilier la famille FCBE ? Quand on demande l’avis du conseiller politique Eugène Azatassou sur la question, il dit avoir été dupé au vu du comportement des différents acteurs. « La réconciliation elle-même n’est pas de façade. C’est le comportement des différents acteurs qui a fait que en définitive on s’est retrouvé un peu dupé » indique-t-il ce lundi matin sur le plateau de l’émission Actu Matin de Canal 3 Bénin.

Pour justifier ses propos, il a livré une analyse des nouveaux textes du parti conçus au cours du congrès controversé ayant permis à l’ex aile Paul Hounkpè d’obtenir le récépissé provisoire. Eugène Azatassou fait remarquer par exemple que dans les textes issus du congrès de Parakou, il y avait un Sen (secrétaire exécutif national) et cinq Sena (chaque Sena représentant un couple de département) et Paul Hounkpè était le 5e. Mais dans les nouveaux documents, il y a Paul Hounkpè qui porte la signature du 5e Sena. Ce qui n’est pas normal selon M Azatassou.

Ils ont renforcé exagérément le pouvoir du Sen

De plus, le Président d’honneur qui était vu comme une instance du parti dans les anciens documents ne l’est plus selon Eugène Azatassou. « Lorsque vous faites comme ça et vous criez président d’honneur partout, ça ne suffit pas. Nous allons devoir pour cette campagne emballer Boni Yayi. Mais si vous le dessaisissez de ses prérogatives, c’est clair que nous allons au-devant d’un problème » alerte le conseiller politique qui pense que ses camarades ont essayé de verrouiller les choses.

Ils ont pris les textes, ils ont renforcé exagérément le pouvoir du Sen en amputant le pouvoir du Président d’honneur, du porte-parole et des responsables de la SENA… Leur intention, “ce n’était pas seulement le récépissé, c’était s’accaparer du parti. C’est ma lecture à moi » accuse Eugène Azatassou. En ce qui concerne l’organisation de congrès, le conseiller politique a reconnu qu’à la rencontre de réconciliation, il a été décidé de le faire après les élections communales.

Un congrès pour rassurer tout le monde

Mais le document qui en est sorti n’a jamais été signé. Il a aussi été décidé de faire fonctionner les instances du parti. Donc « nous avons fait un bureau exécutif national. Dans la salle, plusieurs militants, la grande majorité a demandé un conseil national » informe-t-il. Ensuite, il y a eu cette rencontre de Boni Yayi avec les coordonnateurs qui ont demandé un congrès.

Ce qu’il dit soutenir. « Nous irons aux élections. Seulement, la difficulté que nous avons c’est que nous n’avons pas l’assurance que c’est FCBE que nos militants portent dans leur cœur qui va aux élections. C’est pour cela qu’il fallait un congrès pour rassembler, rassurer tout le monde » indique t-il. Pour ce qui est de la collecte des dossiers de candidature, Eugène Azatassou invite les militants à préparer leurs dossiers mais à les garder en lieu sûr pour l’instant.

“Moi je ne suis pas sûr de la destination des dossiers qui seront collectés par nos camarades” fait-il savoir. Pour lui, ils faut donc que les deux partis se rencontrent d’abord et s’entendent sur la façon de procéder avant que les dossiers ne soient rassemblés, vérifiés et acheminés vers le lieu de destination.