Sortir le football féminin de l’ornière. C’est semble t-il l’objectif des dirigeants de la Fédération béninoise de football (Fbf). Un championnat national est en effet annoncé pour le 07 mars prochain. C’est en tout cas , ce qu’on peut lire dans un communiqué publié par l’instance faîtière de football béninois hier mardi 04 février 2020.

“J’ai l’honneur de vous informer que les compétitions nationales féminines eu titre de la saison 2019-2020 démarreront par le championnat féminin senior le 07 mars 2020” peut-on lire sur ce document signé par le secrétaire général de la FBF Claude Paqui. L’homme invite à cet effet, tous les clubs concernés à se rapprocher du Secrétariat administratif de la fédération, à compter du lundi 10 février 2020 pour les formalités usuelles d’inscription et d’établissement des licences.

Chaque club a droit à 30 licences au plus pour le compte de la saison

“Je rappelle à l’attention de tous, de l’obligation qui est faite à chaque club de s’enregistrer et d’enregistrer leurs demandes de licences sur la plate-forme “Febefoot connect”, faute de quoi, il ne sera pas qualifié pour participer à la compétition”. a t-il ajouté.

La liste des documents obligatoires à fournir et la fiche signalétiques peuvent être retirées au siège de la FBF à Porto-Novo les jours ouvrables de 9 heures à 13 heures et de 15 heures à 17 heures. La période de dépôt des dossiers de licences est fixée du 10 février au 13 mars 2020. Chaque club a droit à trente licences au plus pour le compte de toute la saison.