la firme Apple est l’un des mastodontes du domaine des technologies numériques. L’entreprise créée par Steve Jobs est implantée un peu partout dans le monde et le chiffre d’affaire de la marque à la pomme ne cesse d’augmenter. Début Janvier, l’entreprise américaine a annoncé des bénéfices records pour le dernier trimestre achevé fin décembre. Les bénéfices sont tout simplement colossaux et ils atteignent la somme faramineuse de 91,8 milliards de dollars. grâce notamment aux ventes d’iphones. La marque à la pomme fait souvent aussi l’objet d’interpellations judiciaires en rapport avec des produits qui ne correspondent pas toujours aux normes.

Tout récemment, le groupe américain fut condamné à payer une lourde amende de 25 millions de dollars à la suite d’une enquête qui a montré que l’entreprise se livrait à des pratiques commerciales trompeuses. Pour éviter un long procès fastidieux, Apple a accepté de payer l’amende, selon un communiqué de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), Apple va payer cette amende de 25 millions de dollars dans le cadre d’une transaction pénale.

Une pratique qui a été sanctionnée

Une enquête avait été ouverte depuis le 05 janvier 2018 par la justice française à la demande de l’association halte à l’obsolescence programmée (Hop). La plainte avait été soutenue par 15.000 témoignages. L’enquête portait sur des faits de vieillissement prématuré et volontaire des vieux iphones d’Apple. En 2017, la firme US avait reconnu qu’elle bridait volontairement les performances de vieux modèles après un certain temps dans le but de prolonger la durée de vie des appareils.

L’enquête a révélé que de nombreux utilisateurs d’iphones n’ont pas été mis au courant des mises à jour opérées sur le système d’exploitation iOS. “Dans l’incapacité de revenir à la version précédente du système d’exploitation, de nombreux consommateurs auraient été contraints de changer de batterie voire même d’acheter un nouveau téléphone” a déclaré la DGCCRF. L’association halte à l’obsolescence programmée (Hop) s’est réjouie de la forte amende qui a été infligée à Apple. Cependant, elle estime que beaucoup reste encore à faire pour lutter contre les pratiques peu orthodoxes des grandes multinationales.