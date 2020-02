Le départ du Prince Harry et de son épouse Meghan Markle de la famille royale continue de défrayer la chronique. En effet, depuis que la famille du frère du prince William a exprimé son intention d’avoir une vie hors de la famille royale britannique, on ne savait pas comment la transition se fera. Le couple avait indiqué ne pas créer une nouvelle fondation, mais entend plutôt « développer une nouvelle façon d’opérer un changement » à l’échelle internationale.

Un examen de 12 mois

Harry et Meghan projettent également de débuter une nouvelle organisation à but non lucratif, même s’il est confirmé qu’elle n’utilisera aucune itération royale ou le nom « Sussex Royal ». La transition quant à elle commencera au printemps de cette année et fera l’objet d’un examen de 12 mois. La nouvelle a été donnée par le couple, dans une longue déclaration publiée sur leur site internet Sussex Royal.

Ils renoncent toujours à leurs titres royaux

Cette déclaration comporte une mise à jour des détails issus de la réunion de la famille royale qui s’est déroulée au mois de janvier. Ainsi, Harry et Meghan affirment une fois encore renoncer à leurs titres royaux. Cela afin que le motif d’ « intérêt public » ne soit plus émis pour justifier l’intrusion des médias dans leur vie. Le couple deviendra ainsi membre de la famille royale, financé par le secteur privé, avec l’autorisation de gagner leur propre revenu et de continuer leurs actions caritatives privées.

Aucune information concernant la sécurité

Il est également confirmé qu’ils garderont leurs préfixes His an Her Royal Highness, qu’ils n’utiliseront pas avant le printemps 2020. Rien n’a cependant été indiqué en ce qui concerne le niveau de sécurité qu’ils pourraient bénéficier. Leur bureau au palais de Buckingham sera fermé, vu que le financement principal venait du prince Charles.