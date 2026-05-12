Nollywood : l'acteur nigérian Alexx Ekubo s'éteint à 40 ans des suites d'un cancer

L’industrie cinématographique nigériane est en deuil. Alexx Ekubo, l’un des comédiens les plus reconnus de Nollywood, est décédé lundi 11 mai 2026 dans un hôpital de Lagos, au Nigeria, des suites d’un cancer du rein. Il avait 40 ans.

C’est son manager, le réalisateur Samuel Olatunji, qui a annoncé la nouvelle le lendemain matin, déclenchant une vague de réactions sur les réseaux sociaux. La famille de l’acteur n’avait pas encore publié de communiqué officiel au moment de la diffusion des premières informations.

Un combat mené dans le silence

Selon le quotidien nigérian Independent, des sources proches de la famille indiquent qu’Alexx Ekubo aurait été placé sous assistance respiratoire pendant plusieurs heures avant son décès. Il combattait sa maladie discrètement, loin des projecteurs. Son absence prolongée de la scène publique avait alimenté les spéculations depuis plusieurs mois : sa dernière publication sur Instagram remontait au 30 décembre 2024, peu après l’annulation de ses fiançailles avec la mannequin américano-nigériane Fancy Acholonu. En 2025, un proche avait publiquement balayé les rumeurs sur son état de santé, évoquant simplement un retrait volontaire des réseaux sociaux.

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Une carrière ancrée dans le renouveau de Nollywood

Né le 10 avril 1986 à Port Harcourt, dans l’État de Rivers, Alexx Ekubo-Okwaraeke était originaire d’Arochukwu, dans l’État d’Abia. Diplômé en droit de l’Université de Calabar, il avait fait ses débuts au cinéma en 2005 dans Sinners in the House. Sa carrière l’avait conduit à jouer dans plusieurs productions majeures du « New Nollywood », dont The Bling Lagosians, A Sunday Affair et Omo Ghetto : The Saga. Il avait remporté le prix du Meilleur acteur dans un second rôle aux Best of Nollywood Awards en 2013 et en 2020.

Son collègue Godwin Nnadiekwe a été parmi les premiers à réagir publiquement : « Nollywood a perdu une âme rare. »

L’actrice Funke Akindele, le comédien Bolanle Ninalowo et de nombreuses autres figures de l’industrie ont rendu hommage à leur confrère. Aucune date de funérailles n’avait été communiquée par la famille au moment de la publication de cet article.