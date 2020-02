Harry et Meghan Markle pourraient déménager aux États-Unis Le prince Harry et Meghan Markle démissionnent en tant que membres supérieurs de la famille royale a choqué les observateurs royaux du monde entier. Le couple a annoncé la décision surprise sur Instagram, révélant leur intention de déménager en Amérique du Nord pendant une partie de l’année et de devenir financièrement indépendant. Après avoir déposé leurs pénates une l’île de Vancouver, le couple princier envisagerait de descendre plus au sud vers, les USA.

le couple princier s’éloigne de plus en plus

Depuis leur installation au Canada, la nouvelle circulerait dans les médias people britanniques sur de nouvelles intentions du couple de déménager aux États-Unis avec leur nouveau-né, Archie. Mais selon la presse people, le couple serait depuis un moment entrain de mener des enquêtes discrètes sur de possibles habitations dans la région où la duchesse aurait passé son enfance à Los Angeles.

Pourtant la décision du couple de déménager au Canada plutôt qu’aux États-Unis, avait été selon de nombreux observateurs, un choix judicieux. Puisqu’ à cause du système fiscal si particulier aux USA, à l’instant même où le prince Harry devenait résident aux États-Unis, il deviendrait assujetti à la législation fiscale américaine. Ce qui en pratique, pourrait entraîner une situation dans laquelle l’Internal Revenue Service(IRS), un service du Fisc américain, aurait commencé à envoyer des avis au palais de Buckingham exigeant que les fiducies royales britanniques paient des impôts américains et déposent dans les comptes du trésor américain.

Mais la décision du couple de faire mouvement sur les USA, ne serait pas guidé uniquement par des motifs sentimentaux, la Duchesse, qui avait dû très tôt mettre fin à une carrière qui s’annonçait prometteuse, aurait en idée de reprendre avec le 7 ème art. Une allégation si elle se vérifiait pourrait mettre fin aux inquiétudes financiers du couple si tant il y en avait et rediriger les prétentions du Fisc américain. Surtout que leur enfant Archie Mountbatten-Windsor, était à la fois citoyen britannique et américain, étant issu par sa mère des classes ouvrières et moyennes américaines.