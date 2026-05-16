Chine : après Trump, Poutine annoncé pour une visite d’État, quelle portée géopolitique ?

Le président russe Vladimir Poutine effectuera une visite d’État en Chine du 19 au 20 mai, à l’invitation de Xi Jinping, selon une annonce du ministère chinois des Affaires étrangères relayée par l’agence officielle Xinhua. Prévue quelques jours après la visite du président américain Donald Trump à Pékin, cette rencontre intervient alors que la Chine enchaîne les échanges avec deux puissances rivales. Pékin cherche-t-il à conforter sa position dans les grands équilibres diplomatiques ?

Une visite destinée à consolider le partenariat avec Moscou

Le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué que Vladimir Poutine sera reçu en Chine pour une visite d’État de deux jours. Pékin et Moscou présentent ce déplacement comme une nouvelle étape de leur « partenariat stratégique global », formule utilisée par les deux capitales pour qualifier leurs relations bilatérales.

Les entretiens entre Xi Jinping et Vladimir Poutine portent régulièrement sur la coopération énergétique, les échanges commerciaux et les principaux dossiers internationaux. Depuis le renforcement des sanctions occidentales contre la Russie, la Chine est devenue un partenaire économique encore plus important pour Moscou.

Pékin veut-il maintenir l’équilibre entre Washington et Moscou ?

Donald Trump s’est rendu à Pékin les 14 et 15 mai pour rencontrer Xi Jinping autour des questions commerciales, de Taïwan et de la situation au Moyen-Orient. L’annonce de la visite de Vladimir Poutine moins d’une semaine plus tard attire l’attention sur la capacité de la Chine à poursuivre le dialogue avec les États-Unis tout en resserrant ses liens avec la Russie.

Cette succession de rencontres ne traduit pas officiellement une réorientation diplomatique. Elle montre toutefois que Pékin entend conserver des canaux de discussion actifs avec Washington, sans remettre en cause sa coopération stratégique avec Moscou.

Un partenariat renforcé depuis 2022

En février 2022, Xi Jinping et Vladimir Poutine avaient annoncé un partenariat qualifié de « sans limites », peu avant le début de la guerre en Ukraine. Cette formule reste l’un des principaux repères du rapprochement entre les deux pays. La visite de Vladimir Poutine débutera le 19 mai et doit donner lieu à de nouveaux échanges sur la coopération bilatérale et les dossiers internationaux avant son départ prévu le 20 mai.