C’est l’un des projets phares du programme d’actions du gouvernement (PAG). La construction d’un hôpital de référence à Abomey-Calavi. Hier mercredi 05 février, le ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni, a signé en présence des représentants du groupe français Société Générale, une convention de financement de l’infrastructure, d’un montant de 175 millions d’euros, soit environ 115 milliards de francs Cfa. .

L’information a été publiée sur le site officiel du gouvernement béninois. L’argent servira à la construction et l’équipement de ce centre hospitalier universitaire de référence. Le financement bénéficie d’une garantie partielle de la Banque Publique d’investissement française (BIP). Il a une maturité finale agrégée d’environ 11 ans . Le taux d’intérêt est très compétitif . Il est de moins de 4%.

L’infrastructure couvrira une superficie de 15 hectares

Rappelons que cette infrastructure sera construite et équipée par le groupement d’entreprises représenté par Bouygues Bâtiment International. Elle couvrira un site de 15 hectares et aura un plateau technique de haut niveau dans plusieurs spécialités médicales et chirurgicales.

Les travaux de construction dureront 36 mois. A la mise en service de ce joyau, le Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou ne sera plus le premier hôpital du Bénin.