Gayle King personnalité de la télévision américaine, journaliste ; serait l’une des principales animatrices d’émissions en prime-time sur une chaîne américaine, CBS. Ce mardi, la chaîne diffusait sur son compte twitter, une interview faite par la journaliste il y a quelques jours avec Lisa Leslie une star américaine du basketball, la première joueuse de basketball à avoir remporté quatre titres olympiques consécutifs.

Interview diffusée sans son approbation

Au cours de l’interview, la journaliste avait insidieusement porté la discussion sur le sentiment de la basketteuse sur l’affaire de viol dans laquelle avait été impliquée la star disparue de NBA, Kobe Bryant. Depuis, Gayle King, faisait face à de nombreuses critiques d’internautes dont les rappeurs 50 Cent et Snoop Dogg.

Peu de temps après que le clip ait été publié, il était devenu viral, et les internautes de commencer à porter sur la journaliste des critiques plus acerbes les uns que les autres, fustigeant le comportement irrespectueux, et le manque d’à propos de la journaliste, compte tenu du décès tragique de la légende. Tant et si bien que Gayle King s’était vu obligé, le mardi, via Twitter également de donner quelques explications.

« J’ai lu les commentaires sur l’interview que j’ai faite avec Lisa Leslie à propos de Kobe Bryant », avait-elle publié, ajoutant en substance. « Si j’avais vu ce que vous avez vu, Je sais que je serais extrêmement en colère contre moi aussi. Je suis mortifiée, je suis gênée et je suis très en colère ». Car selon la journaliste, la rédaction de sa chaîne aurait diffusé le clip de l’interview sans son approbation et qu’il avait été « totalement sorti de son contexte ».

Un mea culpa qui semble-t-il n’avait pas été accepté, puisque ce mercredi deux icônes du hip-hop, 50 Cent qui venait récemment d’avoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame et Snoop Doggy Dog, avaient tenu à lui dire via Instagram leur manière de penser.

Posant sur Instagram, 50 Cent avait repartagé le clip de l’interview agrémenté d’un sous-titrage de son cru. Snoop Dogg quant à lui, via une vidéo, s’était directement adressé à la journaliste lui demandant ; « Qu’est-ce que tu espérais en tirer? Par Dieu, nous sommes les pires. Nous sommes le pire des pires. » Taxant la journaliste afro descendante de délation vis-à-vis de sa communauté, Snoopy avait ajouté « On en attendait plus de toi, Gayle » avant d’avertir, « Respecte la famille et ressaisis-toi , sal***, avant que nous ne venions te chercher ».