Cela fait maintenant cinq jours que la célèbre star américaine de Basketball Kobe Bryant a quitté le monde des vivants dans un accident d’hélicoptère, au cours duquel huit autres personnes sont mortes y compris sa fille Gianna âgée de 13 ans. La pilule est toujours dure à avaler pour ses proches, sa famille, ceux qui l’ont connu et ses fans. Hier vendredi 31 janvier 2020, les Lakers de Los Angeles ont disputé un match au Staples Center face à Portland.

Cette rencontre qui est la toute première après le décès de l’ancien joueur des jaunes, a donné lieu à un émouvant hommage au Black Mamba. Plusieurs artistes se sont succédés de même que l’actuel ailier fort des Lakers Lebron James.

Usher a interprété Amazing grace

Parmi les artistes présents figuraient notamment Usher et le groupe rnb Boyz II Men. L’artiste originaire de Dallas a interprété la prière Amazing Grace, pour lancer la cérémonie d’hommage. Il a par la suite laissé la place au violoniste de l’orchestre philharmonique de Los Angeles, Ben Hong. Il a joué des notes légères sur une vidéo de Kobe Bryant dans laquelle, ce dernier raconte sa carrière, ses passions et sa vie. Les Lakers ont également joint à cet hommage, la mémoire des 8 autres victimes qui ont péri dans le crash de l’hélicoptère.

Emotion et douleur

Le speaker a appelé un par un le nom de chaque victime, et tout le Staples Center a observé 24.2 secondes de silence, faisant référence au numéro du maillot de Kobe Bryant et à sa fille. Pendant ce temps un faisceau lumineux traversait l’oscurité de la salle pour éclairer les deux sièges sur lesquels le Black Mamba et sa fille Gianna s’étaient assis au cours de leur dernière visite.

L’hymne national a été interprété par le groupe Boyz II Men, dans une atmosphère où l’émotion et la douleur se faisaient ressentir sur les visages des Lakers et des fans. Ceux-ci avaient tous portés les maillots 8 et 24 de Kobe Bryant.