Fin Janvier, le monde du sport perdait l’une de ses légendes, le basketteur Kobe Bryant s’est tué dans le crash de son hélicoptère dans les alentours de la ville de Los Angeles. Le drame fut d’autant plus horrible que Gianna, l’une des filles de Kobe et 4 autres personnes sont également décédés à la suite du crash de l’aéronef. La mort brusque du “black mamba” a profondément choqué le monde sportif, l’icône des Los Angeles Lakers est considérée comme l’un des meilleurs basketteurs de l’histoire qui a grandement contribué à révolutionner son sport.

Chez les Los Angeles Lakers, Kobe Bryant a côtoyé de grands joueurs, il a notamment eu l’occasion d’évoluer aux côtés d’un autre monument de la NBA à savoir Shaquille O’neal. Les deux hommes, qui ont tissé une relation fusionnelle, ont écrit l’une des plus glorieuses pages de l’histoire des lakers. Ensemble, Kobe et Shaq ont formé un duo redoutable qui a déferlé sur la NBA durant les années 90 et le début des années 2000. Grâce à ce duo de choc, les Lakers ont remporté 3 titres consécutifs entre 2000 et 2002.

Une rapport fraternelle

La relation entre Kobe Bryant et Shaquille O’neal a connu des hauts et des bas mais les deux hommes ont toujours fini par se réconcilier pour demeurer de très bons amis. A l’annonce de la mort du Black Mamba, O’neal fut bouleversé, le choc fut terrible. L’on se rappelle du discours poignant de l’ex joueur des Lakers sur le plateau de la chaîne TNT quand il a rendu un vibrant hommage à celui qu’il considérait comme un petit frère.

Dans la nuit de ce Mardi 18 février, la légende du basket a encore rendu hommage au Black Mamba en publiant un nouveau freestyle où il exprime toute la peine qu’il ressent depuis la mort de Kobe. The big Shaq a notamment comparé le duo qu’il formait avec son ami aux plus grandes collaborations de l’histoire du rap (Puff Daddy/Notorious BIG et Dr. Dre/Snoop Dogg)