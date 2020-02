Ile étaient cinq athlètes sénégalais à prendre part au tournoi internationale de qualification de boxe de Tokyo. La compétition qui se joue au Dakar Arena de Diamniadio du 20 au 29 février n’a pas été en faveur du Sénégal qui a vu ses derniers représentants Khadidja Timera et Karamba Kébé éliminés ce mardi 26. Une situation soulignée par Souleymane Mbaye, trois fois champion du monde WBA.

Cinq combattants, tous éliminés

Les deux Lions de la boxe à savoir Pape Mamadou Ndiaye (+75 kgs) et Matar Sambou (64 kgs) ont été les premiers représentants du Sénégal à être éliminés de la compétition lors de la première journée. La suite de la compétition n’a pas été en faveur des trois derniers combattants sénégalais en lice dans ce tournoi international. Lundi c’est au tour de Souleymane Sy (81 kilos) de perdre son duel, une défaite qui est synonyme d’élimination.

La journée du mardi a vu les derniers espoirs du Sénégal s’envoler avec l’élimination des deux derniers combattants Khadidja Timera et Karamba Kébé. Une contre performance imputée à une prise en charge défaillante de cette discipline au Sénégal par certains acteurs de la boxe. Cette situation est ainsi décriée par Souleymane Mbaye, ancien champion du monde et actuel dirigeant du club “Keur of Champions” à Dakar. Il relève que les boxeurs au Sénégal sont mal organisés, le “nombre exact” de combattants n’est même pas connu. Pour rappel deux boxeurs n’ont pu prendre part à la compétition pour des lenteurs administratives.