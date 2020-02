Invaincu en plus de 18 ans de carrière professionnelle, Floyd Mayweather est l’un des meilleurs boxeurs de 1996 à ce jour. Invité dans Drink Champs, une émission de la chaîne YouTube REVOLT TV, le boxeur américain n’est pas passé par mille chemins pour exprimer sa frustration suite à la désignation du basketteur LeBron James comme athlète de la décennie. La désignation, il faut le souligner été faite courant fin 2019 par Associated Press. LeBron James ne méritait pas le titre de l’athlète de la décennie selon Floyd Mayweather.

Une indignation qui révèle les records de Floyd Mayweather

Floyd Mayweather, aujourd’hui âgé de 42 ans, n’a jamais été désigné athlète de la décennie. LeBron James désigné meilleur athlète de la décennie n’est pas du tout du goût de celui qu’on surnommait Pretty Boy. Faisant allusion à ces exploits, l’homme a plusieurs fois martelé sur l’émission que c’est lui qui devrait être désigné. « …C’est moi, il n’y a pas de débat. J’ai dominé mon sport de 1996 à 2020… » a-t-il déclaré avant d’ajouter plus loin que : « Je suis au top de Forbes et je suis mon propre patron… » . Pretty Boy avait été élu meilleur boxeur par Ring Magazine en 1998 et en 2007, puis boxeur de la décennie 2010-2019. Même si Floyd Mayweather apprécie LeBron James, cela ne l’a pas empêché de s’indigner contre sa reconnaissance. « J’adore LeBron James, mais quand on parle d’athlète de la décennie, c’est moi. » a-t-il indiqué.

« Si elles payent, vous obtenez ce que vous voulez »

A en croire les propos du boxeur américain, les sponsors qui accompagnent LeBron James ont joué un rôle principal dans sa désignation. Il y a des sponsors qui auraient une influence irréfutable, et cela compte pour que « vous obtenez ce que vous voulez » a expliqué le natif de Michigan. « Il n’y pas Gatorade qui me soutient, pas Sprite non plus… ». « On parle des entreprises qui pèsent des milliards » a insinué le boxeur.