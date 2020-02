Les pêcheurs de Guet Ndar dans la région de Saint Louis au Sénégal pourront à nouveau exercer dans les eaux mauritaniennes. Ces derniers ont reçu de la Commission des négociations des licences à cet effet. Les pêcheurs de Guet Ndar étaient récemment sortis dans les rues pour manifester contre la lenteur de la délivrance de leurs licences de pêche.

Une convention entre le Sénégal et la Mauritanie depuis 2001

Pour Abdou Aziz Ly, chef du service régional des pêches et de la surveillance de Saint-Louis, l’octroi de ces licences entre dans le cadre de la convention sur la pêche et l’aquaculture entre le Sénégal et la Mauritanie. Il poursuit : “l’État négocie un protocole avec la partie mauritanienne qui fixe les modalités d’application de cette convention“.

Des violents affrontements ont eu lieu mardi dernier entre les pêcheurs du quartier de Guet Ndar à Saint Louis et les forces de l’ordre. La population de ce quartier composée majoritairement de pêcheurs était sortie dans la rue pour réclamer les licences de pêche en question. Plusieurs dégâts matériels et arrestations ont été enregistrés au cours des affrontements.