Le préfet par intérim du Littoral Jean Claude Codjia était ce lundi 03 février sur les plateaux de l’émission matinale Actu matin de la chaîne de télévision Canal 3 Bénin. L’autorité a parlé de la libération des espaces publics dans la ville de Cotonou.

Il a d’ailleurs fait un clin d’œil à son prédécesseur. « Vous avez tendance à me comparer à Toboula. Toboula, il a fait du bon boulot en matière de maintien d’ordre. Et je vous assure que ce qu’il a fait est préservé, consolidé » a-t-il lancé aux journalistes qui n’ont pas manqué de lui rappeler que les espaces publics libérés par Toboula sont en train d’être recolonisés. Mais l’autorité a indiqué que ce n’était qu’une impression.

« On dit de Toboula qu’il est le feu qui embrase tout et moi l’eau qui éteint. De toute façon, la société a besoin du feu et de l’eau » a-t-il ajouté. Comme peut laisser entrevoir ses propos, le prefet par intérim du Littoral ne semble pas plus fougueux que son prédécesseur.

« Il y a un dialogue pour que nous déplaçons ce fétiche »

Il n’a certainement pas mené autant d’opérations de libération d’espaces publics que le préfet limogé, mais on le voit quand même à l’œuvre. Il y a quelques semaines, il a libéré la berge lagunaire du marché Dantokpa. Cette opération a d’ailleurs épargné le Fétiche Dan qui est dans la zone . Quand on lui a demandé pourquoi le fétiche n’a également pas été déguerpi il indique que des négociations sont en cours avec les dignitaires et les adeptes de cette divinité.

« Il y a un dialogue pour que nous déplaçons ce fétiche » a-t-il déclaré . Le préfet a évoqué ensuite plusieurs autres sujets avec les journalistes comme ses relations avec les maires de l’Atlantique et du Littoral.