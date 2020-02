La Résistance existe-t-elle toujours au Bénin ? Pour l’ancien député Basile Ahossi, la question ne se pose même pas : « elle est là, vivante et vraie, solide sur ses jambes ». Elle cherche même à se formaliser, informe l’homme politique qui était l’invité de 100% Bénin de Sikka Tv le mercredi 12 février dernier.

Pour lui, cette démarche de formalisation se justifie parce que toutes les fois qu’ils ont voulu faire leurs manifestations, ils ont été empêchés. L’argument brandit par le pouvoir est que la Résistance n’existe pas légalement. « Donc, nous nous sommes mis à préparer nos textes fondamentaux. On a fini de les préparer. C’est-à-dire, les statuts, règlement intérieur etc. D’ici là, on va les déposer au ministère de l’intérieur » informe Léon Basile Ahossi.

Très bientôt, il y aura donc un mouvement qui s’appellera: La Résistance. L’autre sujet évoqué par l’He Basile Ahossi, c’est le silence de Boni Yayi depuis son retour au pays en décembre 2019. L’homme politique dit être personnellement dérangé par le mutisme de l’ancien chef de l’Etat mais il comprend puisque l’ex président doit avoir ses raisons.

“J’avais demandé au président Ajavon de ne pas créer un parti”

« Ce qui est sûr la foule l’attend » semble se consoler l’ex parlementaire à qui on ne connaît plus aucun parti politique depuis son départ de l’Union Sociale Libérale. Il assure d’ailleurs n’être dans un aucun parti politique. Concernant sa dernière formation politique, en l’occurrence l’Usl , l’honorable a révélé une conversation qu’il avait eu avec Sébastien Ajavon.

« J’avais demandé au président Ajavon de ne pas créer un parti. Je lui avais dit de ne pas le faire pour des raisons évidentes que les difficultés d’aujourd’hui me donneraient un peu raison. Et lorsqu’il m’a dit qu’il ne pouvait pas ne pas le faire et qu’il m’a appelé pour venir l’aider, j’ai accepté. Mais très tôt, j’ai compris que nous n’avons pas la même conception de la politique » raconte-t-il.