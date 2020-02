L’Union Africaine veut désormais être présente sur toutes les grandes questions de ce monde. L’organisation panafricaine s’est prononcée ce dimanche sur la crise palestinienne et le plan de Donald Trump qui est présenté par la Maison-Blanche comme la meilleure solution pour régler un problème qui n’a que trop durer. Le président en exercice de l’UA, le sud-africain Cyril Ramaphosa a fustigé ce plan qu’il compare à la tragédie de l’apartheid vécu par son pays.

Cyril Ramaphosa succédait au président égyptien Abdel Fatah Al-Sissi comme président en exercice de l’Union. Sans langue de bois, M. Ramaphosa a critiqué le plan américain pour solutionner le problème palestinien. Un plan qui lui rappelle les heures sombres de son pays au plus fort du régime de l’apartheid. « Ça m’a rappelé la terrible histoire que nous avons traversée en Afrique du Sud », déclarait le président sud-africain à la tribune de l’Union Africaine.

Une “énième violation des multiples résolutions” de l’ONU et de l’UA

Des critiques largement partagées par les chefs d’Etats présents et le Premier ministre de l’Autorité palestinienne Mohammad Chtayyeh présent à Addis-Abeba pour représenter le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abass, empêché. Mohammad Chtayyeh a d’ailleurs dénoncé à Addis-Abeba un « plan unilatéral » et « sans légitimité ».

Il faut dire que le plan de Donald Trump pour mettre fin au conflit palestinien est loin de faire l’unanimité. Les Palestiniens ont rejeté en bloc ce plan qui prévoit un Etat palestinien démilitarisé dans une partie de la Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. Un plan qui favorise un peu trop les Israéliens selon les Palestiniens. Et selon les Présidents africains réunis. Un plan qui constitue une « énième violation des multiples résolutions des Nations unies et de l’Union africaine » selon le chef de la commission Moussa Faki.