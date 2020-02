Le conflit israélo-palestinien est l’un des conflits les plus complexes au monde. Cela fait de nombreuses années maintenant que le conflit dur. Parmi les nombreux points de désaccords entre Israël et la Palestine, il y a le sujet très sensible des colonies israéliennes qui ont été implantés en Cisjordanie voilà maintenant 53 ans. L‘État Hébreux bénéficie du soutien sans failles de son puissant allié américain qui ne ménage aucun effort pour protéger les intérêts israéliens.

Les différentes administrations qui se sont succédées à la maison blanche ont toujours assuré les arrières des israéliens dans le conflit avec les palestiniens. Avec l’arrivée de Donald Trump, le soutien américain à l’État Hébreu s’est beaucoup plus accentué. Quand il fut élu 45e président des USA, Trump avait promis de concocter un plan de paix qui allait résoudre le conflit entre Israël et la Palestine. Ce plan de paix était basé sur plusieurs volets (social, économique, politique) et il devait permettre de contenter toutes les parties.

Mahmoud Abbas hausse le ton

Le mardi dernier, le fameux plan de Donald Trump a été dévoilé et il prévoit l’annexion de parties de la Cisjordanie occupées par Israël. Les israéliens ont applaudi mais ce plan fut accueilli avec colère et consternation en Palestine. Au cours d’une réunion extraordinaire de la Ligue arabe sur le plan de paix des USA, Mahmoud Abbas, le président palestinien, a été on ne peut plus clair, il a indiqué que le projet de Washington est une pure violation des accords d’Oslo qui furent signés avec Israël en 1993.

Par la suite, le dirigeant palestinien arguera que le peuple de Palestine a le droit de lutter pacifiquement pour en finir avec l’occupation israélienne. Vu le contexte, Mahmoud Abbas a pris la décision de rompre toutes relations avec Israël et les États-Unis. Dans un communiqué, la Ligue arabe a notifié qu’elle rejetait le plan de paix proposé Donald Trump.