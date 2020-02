En Janvier dernier, le Président américain Donald Trump a présenté son plan de paix pour le proche-orient largement favorable à l’Etat hébreu. Ce plan à deux états présenté par le 45è président des États-Unis le mois dernier a rencontré une résistance de la part d’une frange de la communauté internationale. Le plan accueilli côté israélien les bras ouverts, a été fortement critiqué du côté palestinien et par certains de ses alliés.

Cette semaine encore de nouvelles voix se sont invitées dans le débat. En effet, des anciens responsables européens ont à travers une lettre ouvertes exprimé leurs inquiétudes concernant l’accord du siècle présenté par le Président Trump comme la solution au problème israélo-palestinien qui dure depuis un moment.

A en croire, cinquante anciens ministres des Affaires étrangères et dirigeants européens qui ont apposé leur signature sur ce document, ce plan plutôt que d’être une solution de paix, « il risque d’alimenter le conflit – aux dépens des civils israéliens et palestiniens, et avec de graves implications pour la Jordanie et la région au sens large ».

Caractéristiques similaires à l’apartheid

Ces dirigeants européens sont allés beaucoup plus loin en affirmant que la solution Us qui va à l’encontre des paramètres convenus au niveau international pour le processus de paix au Moyen-Orient “présente des caractéristiques similaires à celles de l’apartheid “. Un message qui ne devrait pas plaire au Président Trump qui l’a présenté comme l’« Accord du siècle ».