Le président américain Donald Trump avait proposé le 28 janvier dernier, un plan de paix pour régler le conflit israélo-palestinien. Cette suggestion du locataire de la Maison blanche se prononçait beaucoup plus en faveur d’Israël au détriment de la Palestine. Cela a été condamné par l’Union Européenne, qui avait une fois encore affirmé son soutien « pour une solution négociée et viable à deux Etats ». Les 28 pays membres de l’UE avaient indiqué dans une déclaration commune qu’ils allaient évaluer et analyser les propositions avancées. Le plan de paix de Donald Trump a récemment fait l’objet de critiques par l’UE, qui a fait part de son inquiétude concernant la volonté d’Israël d’annexer la vallée du Jourdain.

L’UE exhorte les parties à de nouvelles discussions

Hier mardi 04 février 2020, le ministre européen des Affaires étrangères Josep Borell a fait savoir dans un communiqué que « L’initiative américaine, telle que présentée le 28 janvier, s’écarte des paramètres convenus au niveau international ». Pour lui, l’obtention d’une paix équitable et durable, doit passer par le règlement des questions non résolues relatives au statut final. Selon le chef de la diplomatie européenne, cela doit se faire par des discussions directes entre les deux parties. Le communiqué fait également remarquer que l’UE exhorte ces dernières à mener de nouvelles discussions et à « s’abstenir de toute action unilatérale contraire au droit international qui pourrait exacerber les tensions ».

Des échanges à parts égales

Josep Borell n’a pas manqué de rappeler l’attachement de l’Union Européenne « à une solution négociée » se basant sur l’existence mutuelle de deux Etats, « sur la base des frontières de 1967 ». Cette solution prévoit des échanges de terres à parts égales, conformément à ce qui découlerait de l’entente entre les deux parties, « avec un Etat d’Israël et un Etat de Palestine indépendant, démocratique, d’un seul tenant, souverain et viable, vivant côte à côte dans la paix, la sécurité et la reconnaissance mutuelle ». Notons par ailleurs que Josep Borell sera reçu le 7 février prochain à la Maison blanche.

L’avertissement d’Israël

Suite aux critiques européennes, le chef de la diplomatie israélienne a fait savoir ce mardi, que l’option faite par l’UE de ne pas approuver le plan de paix américain, ainsi que son avertissement que l’Union Européenne pourrait défier toute annexion de la Cisjordanie était « regrettable et étrange ».