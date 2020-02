L’affaire de la fille de l’ancien président angolais José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos continue de défrayer la chronique. Faisant l’objet d’une enquête pour détournement de fonds publics, ses avoirs avaient été bloqués en Angola. Et même si celle qui était la femme la plus riche d’Afrique rejette tous les faits qui lui sont reprochés, les choses ne semblent pas non plus aller pour le mieux avec la justice portugaise. Dans le cadre de l’enquête ouverte dans son pays, le Portugal a bloqué tous les avoirs d’Isabel dos Santos. L’information a été donnée hier mardi 11 février 2020, par un média portugais.

Elle n’a pas encore réagi

Isabel dos Santos n’a donc plus accès à ses comptes bancaires. Cette décision du Portugal intervient suite à une demande effectuée par les autorités angolaises. La femme âgée de 46 ans n’a pas pour le moment réagi au gel de ses avoirs, par l’Etat portugais. Notons qu’Isabel dos Santos est suspectée par l’Angola, d’avoir détourné des deniers publics, quand elle était à la tête de l’entreprise publique angolaise chargée de l’exploitation et de la production du pétrole et de gaz naturel en Angola : Sonangol, entre juin 2016 et novembre 2017.

Les suspicions pesant contre elle comprennent l’envoi d’un montant de 115 millions de dollars à destination d’une de ses entreprises à Dubaï. La justice angolaise exige d’Isabel dos Santos une somme de 1,1 milliard de dollars.