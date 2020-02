Les médias béninois sont désormais situés sur la conduite à tenir pendant la période de précampagne qui court du 05 février à 00 heure au 30 avril à minuit. La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) a en effet publié ce mercredi matin la décision portant sur la réglementation des activités des médias pendant la période de précampagne pour les élections communales de 2020.

On retient qu’il est défendu à la presse béninoise de diffuser tout élément de campagne. Ils sont cependant autorisés à diffuser les rencontres d’échanges et de formation relatives aux élections communales, les déclarations d’adhésion, les communiqués et avis de réunion des partis politiques, des organisations et mouvements politiques ainsi que des candidats et les cérémonies d’installation des cellules des partis politiques.

Honnêteté, véracité et objectivité

Les médias sont par ailleurs invités à « privilégier la couverture des activités d’information électorale des institutions de la République et ministères intervenant dans l’organisation des élections ». Pour les auteurs d’éditorial, de commentaire, de chronique et de billet, ils doivent respecter les principes d’objectivité, d’honnêteté et de véracité, indique la décision.