A 9 mois de la présidentielle d’Octobre 2020 en Côte d’Ivoire, la coalition du parti au pouvoir, le RHDP unifié (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), même si le flou continue par régner autour du candidat du parti, a l’assurance de remporter les élections quel que soit le candidat. Selon le Président de la République Alassane Ouattara lui-même, le RHDP remportera les élections dès le premier tour.

Pour que cette victoire soit effective au soir du 31 octobre 2020, le mouvement politique Synergie 2020 constitué d’une dizaine de députés à l’Assemblée nationale, en marge des activités de mobilisation pour le parti au pouvoir, ont opiné ce mercredi 05 février sur les sujets qui font l’actualité dans la nation éburnéenne. Après avoir rappelé les grandes réalisations du gouvernement au cours de l’année 2019, comme la réforme sur la CEI qui est actuellement objet à polémique dans le rang de l’opposition, l’honorable Kebé Mahamadou est ses collègues ont promis de ne pas rester en marge des mobilisation pour le parti, en annonçant déjà leur descente sur le terrain dans les jours à venir.

Le RHDP gagnera quel que soit le candidat

En effet, ces élus du peuple ont la ferme conviction qu’avec le bilan actuellement à l’actif du président Ouattara, la victoire du RHDP est plus qu’évidente. « Nous poserons toutes les actions qu’il faut pour que 2020 soit une année paisible. Le président de la République l’a promis ; nous y croyons. Les élections se dérouleront bien et dans le calme. Et notre parti, le RHDP triomphera au soir du 31 octobre 2020 quel que soit son candidat » a affirmé Kebé Mahamadou.

D’après le député de Sago-Dakpadou, en deux mandats, le Président Ouattara a redonné de l’espoir aux ivoiriens, qu’ils pourront toujours croire en un avenir radieux du pays. « Aujourd’hui, de plus en plus, on peut le dire, l’Ivoirien comprend qu’il a le destin de son pays entre ses mains… Et ce, grâce à des réformes politiques et sociales bien ficelées et bien menées » a déclaré l’honorable Mahamadou.

Sur le cas Soro

C’est dans ce contexte de restauration de la Côte d’Ivoire, que le mouvement Synergie 2020, n’entend cautionner aucun acte qui pourrait contribuer à la déstabilisation du pays. « Le gouvernement a l’obligation de veiller à la stabilité des institutions de la République. Compte tenu de la gravité des faits, il faut que la justice fasse son travail afin de décourager toute velléité » a déclaré le président du mouvement à propos de l’ex-président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro en exil actuellement en France.