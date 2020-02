La Commission européenne a lancé, le 10 février dernier à Bruxelles, la session de candidatures du Prix Média Lorenzo Natali 2020. Ce prix récompense les journalistes du monde entier qui publient des reportages (presse écrite, audiovisuels et en ligne) traitant de questions liées au développement durable.

«Le journalisme pour le développement durable». C’est le thème du Prix Média Lorenzo Natali qui récompense depuis 1992, des journalistes qui couvrent des sujets liés aux partenariats internationaux dans le monde entier. Selon la Commissaire européenne aux Partenariats internationaux Jutta Urpilainen, lors de la cérémonie de d’ouverture de la session de candidatures, «chaque année, le Prix Lorenzo Natali récompense les journalistes qui contribuent à construire des sociétés plus durables, justes et prospères ». A l’en croire, «les histoires humaines qu’ils racontent contribuent à lever le voile et à proposer des solutions aux problèmes de pauvreté, d’inégalités et d’injustice ».

C’est pourquoi elle encourage «les journalistes dans le monde entier couvrant des sujets de développement durable à postuler et à rejoindre la communauté globale des lauréats, membres du jury et partenaires du Prix Lorenzo Natali.» Ce prix est une reconnaissance à la contribution du journalisme dans la construction de sociétés plus durables, plus justes et plus prospères. Le dépôt des candidatures pour l’édition 2020 a été lancé le 10 février dernier à Bruxelles et sa clôture est pour le 15 mars prochain.

Les prix en jeu

Les candidatures doivent traiter de sujets tels que (mais sans s’y limiter) la lutte contre la pauvreté et les inégalités, les droits de l’Homme, la démocratie, la jeunesse, l’égalité des genres, l’environnement et le changement climatique, la santé, la technologie et la numérisation. Les journalistes sont invités à envoyer leurs reportages pour l’un des trois prix en jeu. Le premier est le grand prix et est ouvert aux médias dont le siège ou la filière est situé dans l’un des pays partenaires de l’Union européenne dans le développement et la coopération.

Le second est le Prix Europe qui est ouvert aux médias dont le siège ou la filière est situé dans l’Union européenne. Le dernier est le Prix du Meilleur Journaliste Emergent qui est ouvert aux journalistes de moins de 30 ans qui ont publié un reportage dans un média dont le siège ou la filière est situé dans un des États membres de l’UE ou dans un pays partenaire de l’UE dans le développement et la coopération. Pour cette édition 2020, les reportages publiés dans un média établi au Royaume-Uni sont acceptés s’ils ont été publiés entre le 10 mars 2019 et le 31 janvier 2020. Pour rappel Lorenzo Natali st un homme politique et un ardent défenseur de la liberté d’expression, de la démocratie, des droits de l’homme et du développement.