Le défilé des témoins tant attendu par les élus démocrates du Sénat a toutes les chances de ne jamais se produire dans le cadre du procès de destitution de Donald Trump à la Chambre haute du Congrès américain. La sénatrice républicaine Lisa Murkowski connue pour modérée, avait signalé au prime abord qu’elle pourrait soutenir la demande de témoins introduite par la minorité démocrate au Sénat américain. Mais elle vient de se rétracter et ne votera certainement plus pour cette demande de témoignages.

La motion de demande de témoins, pour aboutir, a besoin du soutien de quatre voix républicaines au Sénat. La voix de cette républicaine modérée Mme Murkowski faisait partie de celles dont avait besoin la minorité démocrate pour faire passer ses témoins à charge contre le président américain. Mais cette voix si chère manquera certainement aux Républicains dans le cadre de ce procès en Impeachment, au grand soulagement de Donald Trump.

Procédure trop partisane, selon Mme Murkowski

La raison évoquée par l’élue de l’Alaska pour justifier sa rétractation concernant la citation de témoins à comparaître est bien simple : «Etant donné la nature partisane de la procédure de destitution depuis ses débuts, je suis arrivée à la conclusion qu’il n’y aurait pas de procès équitable au Sénat. Je ne crois pas que continuer y changera quoi que ce soit. C’est triste à admettre, mais le Congrès en tant qu’institution a échoué», a indiqué Mme Murkowski dans un communiqué.

En l’absence de son vote, la demande de comparution de témoins n’aboutira certainement pas. Désormais, plus rien n’empêcherait alors les Républicains de procéder à un vote rapide vendredi pour hâter le verdict de ce procès en impeachment dont on sait qu’il a très peu de chance d’aboutir étant donné que le Sénat américain est très majoritairement dominé par les Républicains. Le vote final pourrait donc avoir lieu plus tôt que prévu.