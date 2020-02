Ce jeudi, alors qu’il faisait une apparition au ‘’National Prayer Breakfast’’ un évènement mondain annuel, le président Trump avait tenu à célébrer son acquittement lors du procès en destitution lancé au Sénat américain. Alors qu’il entrait dans la salle du Washington Hilton et avant de prendre place, le président Trump tout sourire et presque triomphalement avait en guise de salutations, brandi des journaux portant en gros titres “ACQUITTE” et “TRUMP ACQUITTE“.

Une victoire peu négligeable

Hier mercredi 5 février 2020, le président Trump était acquitté par le Sénat des accusations d’abus de pouvoir, de pressions faites sur une puissance étrangère pour incriminer ses rivaux politiques et d’obstruction à une enquête du Congrès en ce sens. Seuls les sénateurs républicains auraient voté pour l’acquittement, mais cela avait suffi, puisqu’étant en majorité.

Et Donald Trump, qui l’avait néanmoins senti passé, n’avait pas eu à quitter la Maison-Blanche. Une victoire sur ses détracteurs politiques que n’avait pas boudé le président alors qu’il s’était rendu ce Jeudi au ‘’National Prayer Breakfast’’. Un déjeuner auquel avaient été également conviés le vice-président Mike Pence, les membres du cabinet de Trump et la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi.

Le ‘’National Prayer Breakfast’’, qui aurait lieu chaque année à Washington, D.C, attirerait des dirigeants politiques et religieux de partout aux USA et dans le monde, qui se réuniraient pour « prier et réfléchir sur la foi ». Pour de nombreux observateurs, l’événement n’aurait pour principal objectif que de promouvoir les valeurs religieuses au sein de la classe politique dirigeante. Mais au cours de son allocution avant le déjeuner, le président Trump avait tenu à régler quelques comptes.

« Comme tout le monde le sait, ma famille, notre grand pays et votre président ont été soumis à une terrible épreuve par des gens très malhonnêtes et corrompus » avait-il déclaré en substance. Ajoutant avec une allusion évidente à la président démocrate de la Chambre Nancy Pelosi ; qui avait souvent dit être en train de “prier pour le président” ; « Je n’aime pas les gens qui utilisent leur foi comme justification pour faire ce qu’ils savent être mal (…),Tant de gens ont été blessés et nous ne pouvons pas laisser cela se poursuivre. Et j’en discuterai un peu plus tard à la Maison Blanche ».