La Commission électorale nationale autonome (Céna) a rencontré hier lundi 10 février, les responsables des partis politiques. L’enjeu de cette réunion est l’organisation d’élections communales et municipales crédibles et transparentes dans la paix et la concorde. Et pour concrétiser ce vœu, il faut le dialogue et la concertation entre l’ensemble des parties prenantes au processus électorale, notamment les partis politiques a indiqué le président de la Céna Emmanuel Tiando.

Après avoir informé ses vis à vis des préparatifs du scrutin et des dispositions prises à cet effet par la structure qu’il dirige, Emmanuel Tiando a dû répondre à leurs préoccupations. Ils ont notamment posé des questions sur la célérité dans le renouvellement des cartes d’électeurs pour les candidats et le temps qui pourrait s’avérer insuffisant pour organiser des élections apaisées.

En ce qui concerne les cartes d’électeurs, le président de la Céna a reconnu que la question est préoccupante et influe sur le processus de préparation du scrutin. Il indique que sa structure en parlera au Cos-lépi. Mais « ça n’aura peut-être pas le même poids que votre démarche à vous » lance-t-il à ses vis-à-vis.

La Céna rencontre ce jour les institutions de la République, la société civile et les médias

Il leur a donc recommandé d’entamer des démarches au niveau du Cos-lépi pour exposer leurs problèmes. En ce qui concerne la liste électorale Emmanuel Tiando a clairement fait savoir que cela ne « relève pas de la Céna ». Ce mardi 11 février la commission électorale rencontre les institutions de la République, la société civile et les médias.

L’objectif de cette conjonction est de mettre à leur disposition les informations sur l’organisation du scrutin et recueillir leurs avis et contributions en vue de son déroulement dans les meilleures conditions.