Après sa rencontre avec Patrice Talon, le jeudi 13 février 2020, le richissime homme d’affaires Séfou Fagbohoun a rallié le Bloc Républicain, l’un des partis fidèles au pensionnaire du Palais de la Marina. La cérémonie d’adhésion s’est déroulée le samedi 22 février à la maison des jeunes d’Adja-Ouèrè.

C’était en présence du député Janvier Yahouédéhou, de la ministre Adidjatou Mathys et de plusieurs autres personnalités politiques. Dans son discours d’adhésion, Séfou Fagbohoun a fait savoir que son choix est dans l’intérêt du peuple du Plateau.

« Je suis revenu juste pour l’intérêt du peuple du Plateau et rien que pour ce peuple. Je vous le dis, il n’y aura plus de recul. Fagbohoun et sa population adhèrent au Bloc Républicain » a-t-il déclaré assurant que le baobab reste et demeure le baobab. Le richissime homme d’affaires s’est par ailleurs réjoui de voir revenir vers lui, certaines personnes qui ont eu à le trahir , selon ses dires.

« La grosse machine de moyens nécessaires est toujours avec le patriarche »

« Tous ceux qui m’ont trahi sont en train de revenir vers moi aujourd’hui» a-t-il déclaré. Séfou Fagbohou a pour finir assuré que toutes les communes du Plateau seront aux couleurs du cheval blanc cabré après les communales de mai prochain car « la grosse machine de moyens nécessaires est toujours avec le patriarche ».

Le député Janvier Yahouédéhou, chef de délégation du bureau exécutif du Bloc Républicain a remercié le vieil homme pour son adhésion à cette famille politique et lui a rendu hommage.