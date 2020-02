La Cour des comptes a accusé un énorme retard dans la publication des rapports des années 2015,2016 et 2017. Ils n’ont été présentés que ce vendredi au président de la République. Dans une conférence de presse tenue ce samedi, le premier président de la Cour, Mamadou faye, revient sur ces retards et informe des dispositions prises pour les rapports de 2018 et 2019. Ils seraient disponibles en octobre prochain.

Disponibilité des magistrats

Revenant sur les retards enregistrés, le magistrat Mamadou Faye souligne la disponibilité limitée des magistrats. Leur nombre étant restreint, le travail à abattre pour l’élaboration de ces rapports reste fastidieux pour les membres de la Cour. Il en profite pour exclure toute motivation politique. La Cour ne tient pas compte des échéances électorales pour publier ou non ses rapports selon le président.

Il rassure l’opinion sur les délais des futurs rapports de la Cour. Les rapports de 2018 et 2019 seraient disponibles dès octobre 2020. Pour se faire le premier président de la Cour annonce selon APS des “mesures fortes” pour que les délais soient respectés. Pour rappel des recommandations portent sur des personnes qui depuis l’année de publication des rapports ont été appelées à d’autres fonctions ou seraient même décédées; une situation qui rendrait difficile la mise en application des mesures retenues.