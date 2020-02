La superstar colombienne Shakira s’est récemment faite remarquée sur la toile. En effet, au cours de la mi-temps du Super Bowl 2020, la finale du championnat de football américain, qui a eu lieu tard dans la nuit d’hier dimanche 02 février 2020, la compagne du célèbre footballeur espagnol Gerard Piqué a mis le feu en compagnie de Jennifer Lopez. Cependant, durant sa prestation, l’artiste de 43 ans qui remontait sur le podium s’était orientée vers une caméra. Elle a sorti sa langue et a poussé un cri qui n’est pas passé inaperçu aux yeux des internautes. Cette séquence de la prestation de Shakira a fait l’objet de moquerie sur la toile. Sur Twitter, l’interprète de Hips Don’t Lie est devenue un mème.

Une prestation inoubliable

Certains ont trouvé son cri semblable à celui du béguètement d’une chèvre. D’autres ont estimé que le cri de la star est un remake de l’acteur français dans le film La Soupe aux Choux. Notons par ailleurs que le passage de Shakira au cours de ce Super Bowl a été apprécié des spectateurs. Son déhanché n’a pas déçu les téléspectateurs. Toute habillée de rouge et en paillettes, la chanteuse avait repris ses titres les plus mythiques. La colombienne s’était jetée dans le public et a offert une prestation aux spectateurs qui ne s’oubliera visiblement pas de sitôt.