Davido évoque un « break » dans sa carrière musicale lors d'un livestream avec Davrel

Le chanteur nigérian Davido a annoncé une pause dans sa carrière musicale lors d’un livestream avec le créateur de contenu Davrel. L’artiste, de son vrai nom David Adeleke, a indiqué à ses abonnés qu’aucune nouvelle sortie musicale n’était prévue dans l’immédiat, évoquant un congé sabbatique après plusieurs années d’activité intense.

Au cours de cet échange diffusé en ligne, l’interprète de « Fall » et « Unavailable » a expliqué qu’il ne ressentait pas la nécessité de publier rapidement de nouveaux titres pour maintenir sa place dans l’industrie musicale nigériane et internationale. « Arrêtez de me demander quand je sors de nouveaux morceaux. Je fais une pause musicale », a-t-il déclaré pendant le direct.

Davido estime rester présent malgré l’absence de nouvelles sorties

Selon les propos relayés après le livestream, l’artiste a affirmé que son catalogue musical continuait d’occuper une place importante dans les clubs et les playlists. Il a notamment assuré que plusieurs de ses chansons figuraient encore parmi les morceaux les plus joués dans les établissements nocturnes.

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Cette déclaration intervient alors que Davido reste l’une des figures majeures de l’Afrobeats, un courant musical qui poursuit son expansion sur les plateformes de streaming et les scènes internationales. Ces dernières années, le chanteur a multiplié les collaborations avec des artistes africains, américains et européens, tout en assurant de nombreuses tournées.

Un nouveau retrait après la période ayant précédé « Timeless »

Ce n’est pas la première fois que Davido prend ses distances avec la scène musicale. En 2023, l’artiste s’était déjà éloigné de l’espace public après le décès de son fils. Quelques mois plus tard, il avait effectué son retour avec l’album Timeless, un projet largement relayé sur les plateformes de streaming et récompensé lors de plusieurs cérémonies musicales.

Aucune durée précise n’a été donnée concernant cette nouvelle pause évoquée pendant le livestream avec Davrel. Le chanteur n’a pas annoncé de retrait définitif de l’industrie musicale ni communiqué de calendrier concernant un éventuel retour en studio ou de futures sorties musicales.