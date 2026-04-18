Nathalie Baye meurt à 77 ans de la maladie à corps de Lewy, entre Alzheimer et Parkinson

L’actrice française Nathalie Baye est décédée vendredi 17 avril 2026 à son domicile parisien, a annoncé sa famille à l’Agence France-Presse le lendemain. Elle avait 77 ans. La cause du décès est la maladie à corps de Lewy, précise le communiqué familial signé notamment par sa fille, l’actrice Laura Smet.

Une maladie neurodégénérative longtemps méconnue

La maladie à corps de Lewy est la deuxième cause de démence en France après la maladie d’Alzheimer, avec plus de 200 000 personnes atteintes selon les estimations médicales, dont une part significative reste non diagnostiquée. Elle se distingue par une combinaison de troubles cognitifs proches d’Alzheimer — perte d’attention, désorientation, difficultés de raisonnement — et de troubles moteurs comparables à ceux de la maladie de Parkinson : ralentissement, raideur, problèmes d’équilibre. Des hallucinations visuelles récurrentes et des troubles du comportement nocturne en constituent également des signes caractéristiques. Aucun traitement curatif n’existe à ce jour ; la prise en charge reste exclusivement symptomatique.

L’état de santé de Nathalie Baye préoccupait son entourage depuis l’été 2025. Elle n’avait plus fait d’apparition publique depuis plusieurs mois, après avoir annulé sa présence à un événement en juillet dernier. Laura Smet avait alors démenti des rumeurs d’hospitalisation.

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Une filmographie de plus de cinquante ans

Révélée en 1973 dans La Nuit américaine de François Truffaut, Nathalie Baye avait construit une carrière exceptionnelle en naviguant entre cinéma d’auteur et films populaires. Elle a collaboré avec Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Bertrand Blier, Tonie Marshall et Xavier Dolan. À Hollywood, elle incarne la mère de Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg. Quatre César ont récompensé sa carrière, dont deux de meilleure actrice — pour La Balance en 1983 et Le Petit Lieutenant en 2006 — ainsi qu’une Coupe Volpi à la Mostra de Venise en 1999.

En 2023, Nathalie Baye avait signé une tribune de 109 personnalités appelant le président Emmanuel Macron à faire évoluer la législation française sur la fin de vie.

Les modalités des obsèques n’ont pas encore été communiquées par la famille.