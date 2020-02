Meghan et Harry, il y a quelques mois, faisaient savoir leur désir d’abandonner leurs fonctions d’entités royales du trône d’Angleterre. Depuis la cause avait été entendue et le couple choisissait de s’installer au Canada. Mais il y a quelques jours, la reine et les hauts fonctionnaires auraient convenu qu’il n’était plus tenable pour le couple de garder le mot «royal» dans leurs titres et que de ce fait le duc et la duchesse de Sussex devaient abandonner leur label de ‘’Sussex Royal’’. Une situation que selon la presse britannique, la duchesse aurait fort peu goûté.

Des indiscrétions dans la presse

Cette décision de la Reine aurait été un coup du à l’« image de marque » du couple. Puisque le Duc et la Duchesse du Sussex devaient désormais changer toutes leurs demandes de marque, changer le nom de leur fondation de Charité, revoir la récente refonte de leur site Web, modifier leurs produits dérivés et même leurs coptes officiels sur les réseaux sociaux. Mais le couple avait été dans l’obligation d’obtempérer, délivrant à cet effet un communiqué très remarqué.

Le Couple ‘’royale’’ par le biais de leur nouvelle cellule de communication avait fait savoir que « Bien que la monarchie ou le Cabinet Office n’ait aucune compétence sur l’utilisation du mot «Royal» à l’étranger. Le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas l’intention d’utiliser «Sussex Royal» ni aucune itération du mot «Royal» sur aucun territoire, au Royaume-Uni ou ailleurs ; lorsque la transition aura lieu au printemps 2020 ».

Cependant, cette obtempération ne se serait pas fait sans douleurs, notamment pour Meghan Markle. Dans un média local anglais, étaient apparus des indiscrétions concernant l’état d’âme de la duchesse quant à ce retrait. Une source aurait déclaré au Daily Mail que Meghan Markle avait tenu à faire comprendre à leur entourage que leur succès était « inévitable » avec ou sans l’apostrophe ‘’royale’’. « Peu importe le nom, Harry et Archie ont le sang royal et personne ne peut l’enlever. (…) en tant que famille, ils seront toujours considérés comme des rois » aurait déclaré la Duchesse en substance.