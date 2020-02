Pour rester à la pointe de la technologie et affirmer son leadership, le Pentagone, la structure de défense militaire la plus puissante au monde a lancé un colossal projet qui consiste à mettre à jour son réseau de système informatique. Pour mener à bien ce projet, les plus grandes entreprises technologiques du Pays de l’Oncle Sam se sont positionnées pour rafler cet énorme marché. On peut citer des firmes telles que IBM, Oracle et surtout Microsoft et Amazon, qui sont les groupes de deux des hommes les plus riches au monde à savoir Bill Gates et Jeff Bezos.

Le projet du Pentagone s’intitule projet JEDI (Joint Enterprise Défense infrastructure), après de longs mois de tractations en tous genres, c’est finalement Microsoft qui a été choisi en octobre dernier pour exécuter ce marché qui s’élève à 10 milliards de dollars. Amazon, le plus sérieux concurrent de Microsoft a vivement contesté cette décision, le groupe de Bezos avait demandé à la justice de suspendre le contrat octroyé à Microsoft. Amazon se sent spolié et a lancé un recours qui accuse le Pentagone d’avoir cédé à la pression du président Donald Trump, qui n’est pas en très bons termes avec le patron d’Amazon.

La bataille judiciaire ne fait que commencer

Selon des sources bien introduites, le locataire de la maison blanche aurait demandé il y a quelques mois au secrétaire à la Défense Mark Esper de défavoriser Amazon dans la course pour l’octroi du projet JEDI. Suite au recours du géant du commerce en ligne, un juge fédéral a suspendu tout récemment la mise en oeuvre du contrat de 10 milliards de dollars octroyé par le Pentagone à Microsoft.

Patricia E. Campbell-Smith est la magistrate qui va se charger du dossier, elle a d’ores et déjà interdit au Département de la défense de poursuivre tout travail avec Microsoft tant qu’elle n’aura pas jugé l’affaire sur le fond. Microsoft a pour sa part annoncé que la procédure d’octroie du projet JEDI a suivi une procédure normale et transparente.