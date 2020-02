Les pirates chinois créent une fois encore la controverse aux Etats-Unis. Après l’inculpation, courant mai 2019, d’un ressortissant chinois pour avoir participé à un piratage ayant permis de voler les données de plus de 78 millions de clients d’une société d’assurance santé; les chinois une fois de plus au cœur de la polémique. Cette fois-ci, c’est Equifax, l’agence de vente de crédit américaine qui aurait fait l’objet d’un piratage. Le ministre de la justice américaine, Bill Barr lors d’une conférence de presse a annoncé ce lundi que quatre officiers chinois ont été inculpés pour avoir pirater les données personnelles d’Equifax. Ce piratage avait conduit Richard Smith, le PDG du groupe à renoncer à son poste.

Comparé à ce qu’on reprochait au pirate qui avait piraté les données personnelles d’une société d’assurance santé, ces quatre officiers chinois ont réussi à duper près de la moitié des américains. Selon la justice américaine, ils ont piraté les données personnelles de près de la moitié des citoyens américains. Il s’agit de « l’un des plus gros piratages de données de l’histoire » a martelé le ministre de la justice américaine. En Septembre 2017, ces pirates ont fait environ 145 millions de victimes en Amérique. Les quatre individus inculpés, Wu Zhiyong, Wang Qian, Xu Ke et Liu Lei font partie d’une unité de recherche de l’armée chinoise. A Atlanta, la semaine dernière, il leur avait été reproché de participer à un complot dans l’objectif de commettre une fraude informatique, de l’espionnage économique et une fraude aux communications. A en croire les propos du ministre de la Justice, ces officiers ont réussi à obtenir les numéros de sécurité sociale de leurs victimes. Il leur ait reproché ainsi d’avoir abusé des failles dans le logiciel informatique utilisé par l’entreprise pour collecter les informations personnelles des clients voulant du crédit.

Bill Barr n’a pas manqué de s’adresser au gouvernement chinois lors de sa conférence de presse. « Nous rappelons au gouvernement chinois que nous avons la capacité de lever le voile d’anonymat qui recouvre internet et de retrouver les pirates que le pays déploie régulièrement contre nous » a-t-il déclaré.