Ce vendredi, le président américain, dans un autre revers aux réformes initiées par son prédécesseur, levait une interdiction imposée par l’administration Obama sur l’utilisation par l’armée américaine des mines antipersonnel. Après l’’’Obama Care’’, la réforme du président Obama sur la santé et le ‘’Healthy, Hunger-Free Kids Act de 2010 ’’, une réforme sur le financement et la nutrition des enfants à l’école ; le président Trump s’attaquait à présent au ‘’United States Landmine Policy’’, la politique des USA en matière d’utilisation des mines antipersonnel réformée par le président Barack Obama en 2014.

Trump veut redonner « l’avantage » aux troupes américaines

Les mines terrestres antipersonnel sont interdites par la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel adoptée en 1997 ; La convention d’Ottawa. Plus de 150 pays ont adhéré à ce traité, sauf les USA, la Chine, l’Inde, le Pakistan, and la Russie. Cependant le président Obama à son arrivée aux affaires, bien que n’adhérant pas de manière formelle à la Convention ; avait, dans une perspective humanitaire plus globale, engagé Les États-Unis à unilatéralement ne jamais utiliser de mines terrestres persistantes de quelque nature que ce soit, qu’elles soient antipersonnel ou anti-véhicules.

Et le 23 septembre 2014, le gouvernement des États-Unis annonçait une nouvelle politique en ce sens avec un engagement à ne pas utiliser de mines antipersonnel et de ne pas « aider, encourager ou inciter d’autres pays à utiliser, stocker, produire ou transférer des mines antipersonnel ». Avec une exception cependant, l’engagement excluait expressément la péninsule coréenne où ces mines étaient abondamment utilisées pour limiter et restreindre des zones stratégiques.

Ce vendredi, la Maison-Blanche dans une communiqué de presse annonçait devoir revenir sur l’engagement pris en 2014 par l’administration Obama. Selon le communiqué de la Maison-Blanche, Le ministère de la Défense aurait déterminé que les restrictions imposées aux forces américaines par la politique de l’administration Obama pourraient les « désavantager gravement lors d’un conflit contre nos adversaires » ajoutant en l’occurrence que « Le président n’est pas disposé à accepter ce risque à nos troupes ».

Toutefois, avait tenu à préciser l’administration Trump, la nouvelle politique sur les mines ne s’appliquaient qu’à celles «avancées et non persistantes». Les mines terrestres non persistantes étant «spécifiquement conçues pour réduire les dommages involontaires aux civils et aux forces partenaires» parce qu’ayant la capacité de s’autodétruire. Une capacité que mettraient en doute bien des experts.