Donald Trump alors homme d’affaires, personnalité de télévision, et candidat aux présidentielles en 2016 avait dû une bonne part de sa notoriété, à sa manie ; lors des campagnes électorales d’abord et durant sa présidence ensuite ; d’affubler des surnoms aux personnalités de médias, aux dirigeants étrangers et surtout à ses adversaires politiques, quand il voulait les critiquer ou faire des commentaires les concernant. Le camp des démocrates, surtout, remportait la palme des surnoms les plus moqueurs et les plus réguliers, avec notamment une mention spéciale pour les deux rivaux les plus probables pour 2020, les sénateurs Joe Biden et Bernie Sanders.

Joe le « somnolant »

Ce jeudi, alors qu’ils étaient tous les deux en campagne dans l’Iowa, Le président Trump à Des Moines la capitale de l’Etat et le démocrate Biden à Ottumwa dans le sud-est ; le président américain n’avait pas manqué au cours de son allocution de faire un clin d’œil, à son adversaire politique. Au cours d’un précédent meeting dans le même état, Iowa, le candidat démocrate, Joe Biden, avait fait un lapsus en entrée de discours, en déclarant : « super d’être dans le grand état de l’Ohio ». Une bourde que n’avait pas manqué de rappeler le président Trump à Des Moines : « Il se trompe toujours de nom(…) Votons pour Joe le ‘’somnolant’’ ; il s’endort ».

Joe Biden, le 47e vice-président des États-Unis, ancien président de la commission sénatoriale des relations étrangères, candidat démocrate à la présidentielle de 2020 ; pouvait se targuer d’être celui qui aurait de tous les démocrates, le plus attiré l’attention du président américain. Trump avait pour Biden trouvé plus d’une demi-douzaine de surnoms avec une constance cependant pour les qualificatifs « somnolant » ou « endormi » ; surtout depuis qu’un autre démocrate tendait à lui ravir sa place de candidat numéro 1 des démocrates pour 2020, le sénateur Bernie Sanders.

Bernie le « communiste »

Pour ce dernier, sénateur du Vermont et presque octogénaire ; le président Trump s’était jusqu’à il y a quelques mois à le traiter de « Dingue », ou de « professeur Fou ». Mais lorsqu’en en Novembre, le sénateur Sanders, amorçait une remontée dans les sondages qui en janvier le portait en tête des intentions de vote pour les primaires démocrates, avec une levée impressionnante de fonds pour sa campagne ; le « professeur fou » devenait « Bernie le communiste ». Ce nouveau sobriquet, le président Trump le sortait ce dimanche dans une interview télévisée sur un média national.

Au cours de l’entrevue, le président avait déclaré qu’il aurait pu, au sujet du sénateur Sanders, s’arrêter au terme de ‘’socialiste’’ mais selon lui un « socialiste » qui aurait une fois marié ; en 1988 en seconde noces avec Jane O’Meara ; choisi de passer sa lune de miel en Russie, ne pouvait être qu’un « communiste ». Des propos de Donald Trump qui faisaient référence à des vidéos publiées début 2019, et montrant le sénateur en visite à Moscou et y rencontrant de nombreux officiels russes. « Je pense qu’il est communiste. Quand je pense à Bernie (…) je pense au communisme » avait-il ajouté le président Trump en l’occurrence.