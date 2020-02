Le Super Bowl 2020 s’était déroulé dans la nuit d’hier dimanche 02 février au 03 février 2020 au Sun Life Stadium, situé en Floride, un Etat du sud-est des Etats-Unis. Cette rencontre qui est la finale du championnat de football américain opposait cette année les Chiefs de Kansas City aux 49ers de San Francisco. Le match s’est soldé par une victoire des Chiefs de Kansas City (31-20).

Le président américain Donald Trump a tenu à féliciter les vainqueurs de cette célèbre finale, mais a commis une erreur. Sur Twitter, le locataire de la Maison blanche a adressé ses salutations à l’équipe vainqueur et au « grand Etat du Kansas ». Une erreur, puisque la ville de Kansas City se trouve dans l’Etat du Missouri.

Une erreur qui a été corrigée

« Félicitations aux Chiefs de Kansas City pour ce grand match et ce retour fantastique, sous une pression immense. Vous avez très bien représenté le grand Etat de Kansas et, en fait, l’ensemble des États-Unis. Notre pays est fier de vous! » a laissé voir Donald Trump sur Twitter. Et même si le message a été vite modifié du réseau social, et « le grand Etat de Kansas » remplacé par « le grand Etat du Missouri », l’ancienne publication du président américain a suscité des réactions.

L’ex-sénatrice du Missouri, Claire McCaskill n’a pas mâché ses mots à l’endroit de Donald Trump. « C’est le Missouri, idiot froid comme la pierre» a-t-elle laissé voir.Outre les critiques venant de la classe politique, cette erreur a également valu au président américain, des moqueries sur la toile.