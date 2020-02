Joe Biden vient-il de griller ses dernières cartouches ? Défait en Iowa, dans le New Hampshire, mais également dans le Nevada, l’ancien vice-président américain accuse un retard déjà conséquent sur le nouveau favori, Bernie Sanders. Un retard qu’il risque d’avoir du mal à combler puisque depuis quelques jours, le candidat enchaîne les bourdes.

Souhaitant décrocher l’investiture démocrate pour les prochaines présidentielles, Biden s’est ainsi rendu en Caroline du Sud afin d’y tenir un discours électoral. Problème, au cours de son monologue, ce dernier s’est totalement trompé sur les élections pour lesquelles il était actuellement en lice, affirmant être candidat au Sénat. S’il a bien été sénateur entre 1973 et 2009, Biden a depuis occupé d’autres fonctions et est bien évidemment en lice pour les présidentielles.

Biden enchaîne les bourdes

Mais cette bourde n’est pas la seule. En effet, lundi, à l’occasion d’une prise de parole, le candidat a confondu les dirigeants chinois. Évoquant les accords de Paris et ses négociations avec la Chine de Deng Xiaoping, l’ancien vice-président a attisé les moqueries. En effet, c’est bien Xi Jinping qui était au pouvoir en 2015 et non pas son prédécesseur qui lui, a quitté son poste en 1992. Les images de ces bourdes elles, ne cessent de tourner en boucle sur les réseaux sociaux.

De nombreuses questions qui se posent

Très attendu, le scrutin de Caroline du Sud pourrait sceller le sort d’un Biden aux abois et dont la santé mentale semble poser quelques questions. Se rapprochant des 80 ans, Biden peut-il espérer convaincre afin de briguer un mandat présidentiel tout en étant “instable” ? C’est la question que de nombreux experts se posent et qui, par ricochet, devrait faire réfléchir les électeurs. S’il est connu pour ses bourdes, Biden envoie donc un mauvais message à ses partisans, mais également du grain à moudre à ses rivaux qui sauront rebondir sur ces points pour l’empêcher de revenir dans la course, à quelques jours seulement du Super Tuesday, au cours duquel 14 États voteront.