Le discours sur l’état de l’Union est un message annuel délivré par le président des États-Unis à une session conjointe du Congrès des États-Unis au début de chaque année civile. Le discours sur l’état de l’Union de cette nouvelle année 2020, avait donc été prononcé ce Mardi 4 février par le 45 e président des États-Unis, Donald Trump, à la Chambre des représentants des États-Unis au Capitole à Washington DC. Le troisième discours du président Trump sur l’état de l’Union, alors même qu’il était sous le coup d’une procédure de destitution. Et pour bien montrer qu’il se savait au Congrès en terrain « ennemi » ; le président s’était permis une subtile « insulte » à la présidente des lieux, Nancy Pelosi.

Une réciproque « considération »

La relation entre les deux personnalités avait toujours été des plus tendue. Car, tout en somme, semblait les opposer. Lui, Donald Trump, un président, républicain, d’une assurance qui frisait quelque peu l’arrogance, bien décidé à agir, autant que faire se peut, à sa guise et surtout ayant sur la gente féminine des idées qui lui avait mis à dos nombre de féministes. Elle, Nancy Pelosi, une femme politique et démocrate, d’un caractère bien trempé, conscient de son pouvoir et à la tête d’un organe dont la mission était justement de contrôler l’action gouvernementale. Et la procédure de destitution engagée par ses soins, avait fini d’achever le peu d’estime qu’ils se portaient encore, si tant il en restait.

La scène de ce Mardi donc à la Chambre des Représentant n’aurait été en somme que l’illustration de leur « réciproque considération ». Avant même que le président ne prononce le premier mot de son discours sur l’état de l’Union, les frictions politiques et personnelles entre le président et la présidente de la Chambre, avaient été palpables. Il est vrai que d’entrée de jeu, la président de la Chambre, Nancy Pelosi aurait ostensiblement fait omission de la formule : « c’est un privilège élevé et un honneur distinct de présenter le président » ; formule consacrée pour la présentation de cet invité de marque.

Aussi, Le président Trump ayant visiblement accusé le coup, refusait-il non seulement de remettre la copie traditionnelle de son discours à la présidente de la Chambre, comme il était d’usage, mais plutôt à son vice-président, Pence , présent aux côtés de Mme Pelosi ; mais également lui infligeait l’humiliation d’éviter de lui serrer la main, alors que la femme avait la main tendue. Des indélicatesses que la présidente de la chambre, n’avaient pas voulu passer sous silence en déchirant ; devant un Congrès encore plein et alors même que le président n’était pas encore descendu de l’estrade ; le texte du discours de Trump, une fois son allocution terminée. Un discours sur l’etat de l’union peu commun et dont la vidéo était devenue virale sur les réseaux sociaux américains.