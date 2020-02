Le président américain Donald Trump, candidat pour un second mandat à la présidentielle de 2020, échange depuis quelques jours à travers twitter, des vulgarités avec son probable challenger Michael Bloomberg, démocrate. En effet Michael Bloomberg ancien maire de New York et milliardaire tout comme Trump, est bien connu de ce dernier, qui lui a attribué le sobriquet de « Mini Mike » en faisant allusion à sa taille.

Pour le président américain, Michael Bloomberg ne sait pas débattre et n’est pas apte pour la politique. « Mini Mike Bloomberg est un LOSER qui a de l’argent, mais ne sait pas débattre, et n’a aucune présence, vous verrez » a posté ce jeudi le Président Trump. Dans le même tweet, Donald Trump a qualifié le milliardaire de « poids mort de 5 pi 4 po qui ne veut pas débattre à la tribune avec des politiciens professionnels ».

Mardi dernier, le Président Trump avait qualifié également son potentiel adversaire de raciste en postant à nouveau une portion d’un enregistrement qui date de 2015 dans lequel l’ancien maire de New York donnait des justificatifs à propos de sa politique de contrôles des policiers orientés vers les classes minoritaires. En effet, Michael Bloomberg avait soutenu pendant longtemps cette politique. En novembre dernier, il s’en était excusé avant d’engager la bataille démocrate.

Donald Trump ”clown de foire”

Ce jeudi, il a rendu la pareille à M. Trump dans un message qu’il posté sur son compte twitter. « Nous connaissons beaucoup de personnes en commun à New York. Derrière votre dos, ils se rient de vous et vous traitent de clown de foire », a-t-il posté avant de continuer, « ils savent que vous avez hérité de votre fortune et l’avez gâchée avec vos projets stupides et votre incompétence. J’ai l’expérience et les ressources pour vous battre. Et je vous battrai ».

Ces échanges entre les deux richards interviennent à un moment où le démocrate est en train de mettre toutes les chances de son côté pour prendre de l’ascendant dans les sondages. En matière de publicité, il est actuellement inégalé avec plus de 260 millions de dollars déjà employés. Ses adversaires démocrates l’incriminent de vouloir acheter les les élections.