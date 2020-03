L’affaire Griveaux continue de défrayer la chronique en France. En effet, Juan Branco a décidé de défier le bâtonnier de Paris qui avait demandé au conseil de renoncer à Défendre Piotr Pavlenski dans le dossier Griveaux. Le bâtonnier de Paris avait notamment évoqué «l’absence de distance» entre l’avocat et les actions de son client dans le communiqué diffusé à cet effet. Le bâtonnier de Paris, Me Olivier Cousi avait fait remarquer qu’au cours de l’enquête déontologique, «il n’a pas été relevé de conflit d’intérêts avéré […] pouvant être opposé à M. Juan Branco».

“Je redeviens l’avocat de Piotr Pavlenski…”

“Toutefois, l’absence de distance manifestée par M. Juan Branco entre sa mission d’avocat et l’action reprochée à son client, ainsi que son absence de prudence lors de déclarations dans les médias l’exposaient à un risque de manquement aux principes essentiels, notamment d’indépendance et de prudence”, indique dans un premier temps, Me Olivier Cousi. “Dans ces conditions, le bâtonnier a demandé à M. Juan Branco de renoncer à la défense de M. Pavlenski”, avait-il poursuivi dans le communiqué.

Mais contre toute attente, Juan Branco a annoncé qu’il revient défendre l’artiste russe. Par le canal d’une publication sur le réseau social Twitter, il a indiqué qu’il fait son come-back dans l’affaire qui oppose son client à l’ancien officiel français. « Je redeviens l’avocat de Piotr Pavlenski et je demande une expertise psychiatrique de Benjamin Griveaux », a-t-il publié sur le réseau social de l’oiseau bleu. Selon les explications qu’il donne à la faveur d’un point de presse, il précise qu’il s’occupera du volet « politique et culturel » et Me Bouzrou du dossier strictement judiciaire.