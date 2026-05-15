Tabaski 2026 : comment le Burkina Faso a pris la Côte d'Ivoire de court

À deux semaines de la fête du sacrifice, la suspension par Ouagadougou de toutes ses exportations de bétail place Abidjan dans une équation difficile : trouver 172 000 têtes là où les fournisseurs historiques se referment un à un. Derrière le geste économique, une lecture diplomatique se dessine.

Le communiqué tient en quelques lignes, mais ses conséquences se mesurent à l’échelle de toute la sous-région. Le 8 mai 2026, trois ministères burkinabè — Commerce, Agriculture et Économie — signent un arrêté interministériel suspendant, jusqu’à nouvel ordre, la délivrance des Autorisations spéciales d’exportation (ASE) de bétail. La mesure entre en vigueur le 11 mai. Les opérateurs détenteurs d’ASE valides disposent d’un délai d’une semaine pour finaliser leurs opérations en cours. Passé ce terme, plus aucune tête de bétail vivant ne franchira légalement la frontière burkinabè.

Officiellement, Ouagadougou justifie sa décision par un impératif intérieur : « garantir la disponibilité du bétail sur le marché national » à l’approche de la Tabaski, stabiliser les prix et protéger le pouvoir d’achat des ménages burkinabè. Mais à Abidjan, la mesure produit l’effet d’un couperet.

Une dépendance ivoirienne difficilement contournable

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Pour la Tabaski 2026, les besoins de la Côte d’Ivoire sont estimés à 172 000 têtes par les services techniques, voire jusqu’à 350 000 têtes en incluant l’ensemble des ovins et bovins, selon les projections relayées par 7info. Or, la production nationale ne couvrirait qu’environ 25 % de cette demande — soit 87 500 têtes au mieux. Le reste, près de 75 %, dépend traditionnellement des importations sahéliennes : Burkina Faso, Mali, Niger et, dans une moindre mesure, Bénin.

Au parc à bétail de Yamoussoukro, les opérateurs ont vu le tarissement venir depuis plusieurs semaines. « Les montants ont augmenté de 10 % par rapport à l’année dernière », confirme Mohamed Touré, porte-parole d’Interprix à Yamoussoukro, cité par allAfrica. Le commerçant met directement en cause l’insécurité au Sahel : « Le Mali n’envoie plus de bétail car c’est un pays en guerre, de même que le Burkina Faso, et si on n’en recevait pas du Niger, la Côte d’Ivoire ne serait pas ravitaillée. »

Face à la pénurie annoncée, le gouvernement ivoirien mobilise. Le 11 mai 2026 — le jour même de l’entrée en vigueur de la mesure burkinabè — le directeur de cabinet du ministre des Ressources animales et halieutiques, Assoumany Gouromenan, a reçu une délégation du Conseil supérieur des imams, organisations et structures sunnites en Côte d’Ivoire (CODISS). Au menu : convaincre les fidèles musulmans de se rabattre sur les béliers locaux pour le sacrifice. Une orientation rendue nécessaire par les circonstances, mais qui se heurte à une réalité culturelle : les races locales, au gabarit plus modeste, demeurent moins prisées que les ovins sahéliens.

Une mesure conforme à la doctrine AES

La décision burkinabè ne sort pas de nulle part. Elle prolonge une trajectoire désormais lisible chez les trois États de l’Alliance des États du Sahel (AES) — Mali, Niger, Burkina Faso. Le Niger avait déjà interdit ses exportations de bétail avant la Tabaski 2025. Le Burkina Faso lui-même a, ces deux dernières années, suspendu l’exportation de tomates fraîches et interdit l’importation de poussins de chair.

L’ambition de Ouagadougou est clairement assumée : passer du statut de simple fournisseur de bétail sur pied à celui d’exportateur de viande transformée. L’Agence Faso Abattoir, créée en avril 2025, doit incarner cette montée en gamme. Selon les chiffres de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), les exportations de bovins, ovins et caprins burkinabè seraient passées de 400 millions de FCFA en 2020 à près de 11,8 milliards de FCFA en 2024. Le bétail vivant constitue désormais le troisième produit d’exportation du pays. La suspension touche donc à un pilier économique — et c’est précisément ce qui en mesure la portée politique.

Le calendrier interroge

Difficile, en effet, de lire la décision du 8 mai indépendamment de l’état des relations entre Ouagadougou et Abidjan. Depuis le coup d’État du 30 septembre 2022 qui a porté le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, les rapports entre les deux capitales se sont progressivement délités, comme l’a documenté L’Intelligent d’Abidjan.

En avril 2024, le président de transition burkinabè aurait dénoncé « l’hypocrisie » d’Abidjan, accusée d’héberger les « déstabilisateurs » de son régime. En septembre 2024, le ministre burkinabè de la Sécurité, Mahamadou Sana, aurait visé nommément des Burkinabè exilés en Côte d’Ivoire — dont l’ancien chef de la diplomatie Alpha Barry — soupçonnés d’« actions subversives ». Le 31 décembre 2024, Ibrahim Traoré a rappelé son chargé d’affaires Dié Millogo et plusieurs consuls en poste à Abidjan, comme l’a rapporté Kafoweb. Depuis, aucune des deux capitales ne dispose d’ambassadeur en poste — seuls des chargés d’affaires assurent l’intérim.

Un dégel s’est pourtant amorcé le 6 décembre 2025, lorsque le ministre délégué ivoirien chargé de l’Intégration africaine, Adama Dosso, a été reçu à Ouagadougou par son homologue Karamoko Jean Marie Traoré. Les deux ministres ont évoqué, selon le communiqué officiel relayé par Anadolu, « deux poumons d’un même corps économique et social » et la nécessité de « consolider la confiance ». Mais le texte rappelait également la « détermination du gouvernement burkinabè à agir avec fermeté lorsque cela est nécessaire ».

Cinq mois plus tard, la suspension du bétail apparaît à plusieurs observateurs comme la traduction concrète de cette « fermeté » annoncée. Sans qu’aucun lien officiel ne soit établi avec la situation diplomatique, le timing soulève des interrogations légitimes : la mesure intervient quelques semaines après la mort en détention, en avril 2026, de l’activiste burkinabè Alino Faso — un dossier qui aurait à nouveau crispé les relations entre les deux régimes.

Une lecture suspendue à la durée de la mesure

À ce stade, il serait imprudent d’affirmer que la décision burkinabè relève d’une stratégie d’instrumentalisation économique de la relation bilatérale. Les arguments de souveraineté alimentaire avancés par Ouagadougou sont cohérents avec la doctrine AES, et l’urgence intérieure burkinabè est réelle : selon les autorités, le pays comptait fin 2024 près de 35 millions de têtes de bétail, dont 7,1 millions d’ovins, mais l’inflation des produits carnés pèse lourdement sur les ménages.

Reste que la mesure frappe en priorité la Côte d’Ivoire, principal débouché historique du bétail burkinabè, et qu’elle intervient à un moment où Abidjan dispose de peu d’alternatives. Le Mali est en proie au conflit, le Niger pourrait suivre la même logique de fermeture, et le Bénin ne saurait combler à lui seul un déficit de cette ampleur.

La clé de lecture se trouvera dans la durée. Si la suspension est levée immédiatement après la Tabaski, l’argument de la souveraineté alimentaire tiendra. Si elle se prolonge au-delà, l’hypothèse d’un signal politique adressé à Abidjan gagnera en crédibilité. Entre-temps, ce sont les marchés de Yamoussoukro, d’Abidjan et de Bouaké qui devront absorber l’onde de choc — et les fidèles ivoiriens qui devront, pour beaucoup, repenser leur sacrifice.