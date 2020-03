Rapprochement en vue entre l’Afrique et la Commission européenne ? En effet, il semblerait que Bruxelles ait décidé de se rapprocher du continent, preuve s’il en fallait une, avec le retour d’Ursula von der Leyen, sur le sol africain, quelques jours seulement après son premier voyage en Éthiopie.

À l’époque, il s’agissait là du premier voyage officielle de la présidente de la Commission européenne. Aujourd’hui, celle-ci est donc retournée sur place avec une grande partie de ses collaborateurs. Invitée au siège de l’Union africaine, la diplomate européenne s’était ainsi fixé pour objectif de définir et présenter un document relatant sa vision et celle de l’Europe, au sujet d’un partenariat économique et social plus poussé entre l’UE et l’Afrique.

La Commission européenne fait les yeux doux à l’Afrique

Dans les faits, Bruxelles souhaite mettre fin à ses aides au développement et envisage désormais la mise en place d’un réel partenariat entre les deux continents. Une stratégie qu’elle veut coordonner avec l’Afrique et non pas, pour l’Afrique. En tout et pour tout, ce sont cinq domaines qui ont été soulignés, ces derniers devant servir de pilier à cette nouvelle relation.

Bruxelles accuse du retard

La sécurité, l’emploi de jeunes ainsi que l’emploi des femmes, la transition numérique, mais également la transition écologique et enfin, la migration seront les principaux points d’action. Une manière également pour l’Europe, de rejoindre le mouvement et suivre les pas de nations telles que la Chine, la Russie ou encore l’Inde et les États-Unis qui se font de plus en plus présents sur le continent.