Récemment couronnée d’un 4e Grammy, Angélique Kidjo travaille actuellement avec sa fille Naïma sur une pièce de théâtre musicale. Le thème de l’œuvre sera l’esclavage ; mais il sera abordé à partir d’un baptême traditionnel béninois. En somme, ces noces seront le point de départ symbolique de ce récit de l’histoire de la traite négrière.

La diva de la musique béninoise indique au micro de RFI que l’histoire de l’esclavage est l’histoire de ses ancêtres « qui sont aussi les ancêtres de Naïma». Sa fille pour qui elle avait dédié une chanson éponyme, il y a quelques années en dit un peu plus sur le projet. A l’en croire, c’est elle qui écrira le texte et les paroles de la pièce de théâtre et ses parents se chargeront de la musique.

Dans la famille Kidjo, l’amour pour les mots est génétique

« J’écris le texte, les paroles, et puis papa et maman font la musique » dit-elle. Dans la famille Kidjo, l’amour pour les mots est donc génétique. La grand-mère maternelle de Naïma , était elle même directrice d’une troupe de théâtre. Pas étonnant que sa petite fille fasse aussi du théâtre.